Избитый фигурист Дмитрий Соловьев поблагодарил за поддержку: «Ваша любовь дает мне силы бороться»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, который был избит в центре Москвы, поблагодарил всех за поддержку.

«Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители! Моя благодарность вам безгранична! Ваша поддержка и любовь дает мне силы бороться! Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность! Отдельное спасибо Татьяне Навке за незамедлительную помощь и веру в меня! Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам!

Низкий поклон всем, кто сейчас рядом! Каждый день делаю все возможное и от меня зависящее: следую рекомендациям врачей и выполняю все их указания, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное!

Большое спасибо Васе Конову, Тине Канделаки и всем СМИ за корректное отношение.

Моя самая лучшая девочка, Анюта, твоя поддержка, любовь и забота творят чудеса! Все время рядом, на связи с врачами, вкусняшки в больницу и еще бесконечное количество помощи! Я даже представить не мог, что в тебе столько сил!

Леночка, мой директор, если бы не ты, об этой истории так никто бы и не узнал, ведь изначально никто из нас не хотел никакой огласки, но сейчас я понимаю, что это было правильно. Люди должны видеть на примере других как бывает в жизни, как стоит и не стоит себя вести. Любое действие предполагает ответственность.

И, конечно, мамочка! Спасибо тебе за все! Обещаю первым делом после больницы приехать к тебе и крепко обнять», — написал Соловьев в Instagram.