Трусова — о восстановлении после травмы в олимпийском сезоне: «Мне не разрешали прыгать, а я прыгала. Все как всегда»

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова в интервью Максиму Транькову на VK Fest рассказала о том, как проходило восстановление после травмы в начале олимпийского сезона и подготовке к Олимпиаде.

«Читаю ли я статьи о фигурном катании? После Олимпиады читаю иногда. Кризисы в карьере? Очень тяжело было восстанавливаться после травмы в начале олимпийского сезона. Я готовилась к прокатам с конца мая — сразу пыталась прыгать четверные, делать пять. Сделала их на прокатах, потом травмировалась. Старалась быстрее восстановиться, быстрее выходить. Мне не разрешали прыгать, а я прыгала. Как всегда (смеется). Рада, что получилось до конца восстановиться именно к Олимпиаде», — сказала Трусова.

Ранее серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине приняла участие в турнире по прыжкам в длину, который проходил в рамках Недели легкой атлетики в Москве.