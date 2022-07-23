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Сегодня, 17:12

Щербакова — об уроках фигурного катания: «Индивидуальный вид спорта учит быть эгоистом»

Щербакова рассказала, какие взаимоотношения между фигуристами в группе Тутберидзе
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в интервью Илье Авербуху на VK Fest рассказала о том, какие взаимоотношения между фигуристами в группе Этери Тутберидзе и чему учит фигурное катание.

«В коллективе у нас сложились максимально правильные отношения. Это не значит, что мы лучшие подружки, но вне тренировок мы общаемся, разговариваем на любые темы, которые могут быть не связаны с фигурным катанием. Но можем общаться и про тренировки, что-то друг другу подсказывать.

На тренировках не возникает конфликтов — у каждого свои цели. Очень правильная фраза, что фигурное катание — индивидуальный вид спорта, который в каком-то смысле учит тебя быть немножко эгоистом и мыслить в своих интересах. Но тренеры учат, что это должно быть с уважением к сопернику. Мы всегда следим за обстановкой на льду, например, нельзя подрезать кого-то", — сказала Щербакова.

Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России женском одиночном катании.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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