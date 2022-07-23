Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:28

Валиева призналась, что плакала каждый день в конце Олимпиады в Пекине

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос болельщицы на VK Fest об ощущениях на Олимпиаде в Пекине.

«На короткую программу в личных соревнованиях я выходила и знала, что очень много людей в меня верят и любят. Все равно на Олимпиаде было очень пусто, но ты чувствуешь поддержку, и в конце немного даже появились эмоции. Но в произвольной программе даже на обычных стартах, чемпионате России, Европы ты выходишь на произвольную с непониманием. Я почему-то не смогла на Олимпиаде понять, что очень много людей меня поддерживают. Почему-то именно я подумала, что я одна. Для меня это плохо. Я уже встала в начальную позу, было видно по моим глазам, наверное, что страх меня окутал.

На короткой программе ты порхаешь, в произвольной, увы, это не удалось мне почувствовать. Хочу сказать — правда, большое спасибо. Я плакала каждый день, потому что видела очень много поддержки. Просто спасибо», — сказала Валиева и не смогла завершить фразу из-за эмоций.

В Пекине-2022 Валиева в составе сборной России заняла первое место в командном турнире.

После него стало известно, что допинг-проба фигуристки, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у фигуристки после этой даты, были отрицательными.

Валиева была допущена к участию в одиночном турнире, по итогам которого заняла четвертое место.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
Читайте также
Арбузная диета: вред или польза
Брат Хабиба захотел стать чемпионом Bellator. Полгода назад Усману Нурмагомедову грозили пожизненным сроком
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Коган назвал причину, почему российские судьи не прошли экзамен на семинаре ISU
Трусову «кинули» с мастер-классом в Стокгольме. Его отменили из-за политики
В Госдуме назвали беспределом отмену мастер-класса Трусовой в Швеции
Российскую биатлонистку лишили гражданства. Неприятный кейс Лидии Жураускайте
Матыцин надеется, что в вопросе допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 восторжествует разум
IBU рассмотрит вопрос участия российских биатлонистов в международных соревнованиях в сентябре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Навка назвала сволочами придумавших допинговую историю Валиевой

Трусова — о восстановлении после травмы в олимпийском сезоне: «Мне не разрешали прыгать, а я прыгала. Все как всегда»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости