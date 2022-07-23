Валиева призналась, что плакала каждый день в конце Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос болельщицы на VK Fest об ощущениях на Олимпиаде в Пекине.

«На короткую программу в личных соревнованиях я выходила и знала, что очень много людей в меня верят и любят. Все равно на Олимпиаде было очень пусто, но ты чувствуешь поддержку, и в конце немного даже появились эмоции. Но в произвольной программе даже на обычных стартах, чемпионате России, Европы ты выходишь на произвольную с непониманием. Я почему-то не смогла на Олимпиаде понять, что очень много людей меня поддерживают. Почему-то именно я подумала, что я одна. Для меня это плохо. Я уже встала в начальную позу, было видно по моим глазам, наверное, что страх меня окутал.

На короткой программе ты порхаешь, в произвольной, увы, это не удалось мне почувствовать. Хочу сказать — правда, большое спасибо. Я плакала каждый день, потому что видела очень много поддержки. Просто спасибо», — сказала Валиева и не смогла завершить фразу из-за эмоций.

В Пекине-2022 Валиева в составе сборной России заняла первое место в командном турнире.

После него стало известно, что допинг-проба фигуристки, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у фигуристки после этой даты, были отрицательными.

Валиева была допущена к участию в одиночном турнире, по итогам которого заняла четвертое место.