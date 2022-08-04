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Сегодня, 09:00

Плющенко назвал двойными стандартами сокращение квот российских фигуристов на ЧМ

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на потерю полной квоты российских спортсменов на чемпионате мира.

«По одной квоте — это юниорская сборная. По взрослым — по три спортсмена, есть такое решение. Если мы не примем участия в соревнованиях, а в Европе нам дали три квоты, потому что мы выступали, то на мире будет сложнее — по одной квоте. Но мы в любом случае должны быть готовы ко всему. Может быть, все еще поменяется! Есть действительно двойные стандарты на сегодняшний день. Кому-то можно, кому-то нельзя. Российским спортсменам нельзя. Надеюсь, это в скором времени поменяется», — сказал Плющенко «СЭ».

При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.

Александра Трусова. Россию лишили почти десятка квот на чемпионат мира. Теперь мы в одном ряду с аутсайдерами

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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