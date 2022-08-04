В Кремле поддержали позицию Тутберидзе по спортивным рейтингам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что любой рейтинг или международное соревнование без участия российских спортсменов не может быть полноценными, поскольку там нет сильнейших.

Тренер Этери Тутбердизе назвала абсурдом проведение международных соревнований, обновление мировых рейтингов и распределение титулов без российских спортсменов.

«Она абсолютно права. Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены — одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие», — цитирует РИА «Новости Спорт» Пескова.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.