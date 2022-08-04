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Сегодня, 09:15

Плющенко об отстранении россиян: «Фигуристы, как солдаты, должны быть готовым к любым решениям»

Микеле Антонов
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал «СЭ» о мотивации спортсменов тренироваться в отсутствие международных соревнований.

«Мотивация у спортсменов, тем более у фигуристов, должна быть всегда. Они, как солдаты, должны быть готовы к любым решениям. Действительно, печально то, что сейчас происходит. Российских спортсменов исключают из международных соревнований, шоу.

В этом году ни один российский фигурист не откатался в зарубежном шоу. В том числе и я. Были действующие контракты в Японии, Европе. К сожалению, организаторы провели шоу, но отказались от российских спортсменов. Но мы должны готовиться, пахать. Жизнь поменяется, и все спортсмены будут принимать участие в международных соревнованиях", — сказал Плющенко «СЭ».

1 мая международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.

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Фигурное катание
Евгений Плющенко
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