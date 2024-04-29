Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:26

Фигуристка Валиева показала, как отпраздновала свое 18-летие

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева показала, как отпраздновала свой день рождения. 26 апреля спортсменке исполнилось 18 лет.

Ранее Валиеву с днем рождения поздравил казанский «Ак Барс».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, фигуристка потеряла титулы олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы, которые завоевала в сезоне-2021/22.

Камила Валиева
0
Читайте также
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Дзюба готовит важное заявление, Слишкович стал неувольняемым и заговорил об Анчелотти. Что произошло после дерби «Спартака» с «Локомотивом»
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Леонтьева назвала кошмаром поступление в Вагановское училище

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости