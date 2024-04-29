Фигуристка Валиева показала, как отпраздновала свое 18-летие

Российская фигуристка Камила Валиева показала, как отпраздновала свой день рождения. 26 апреля спортсменке исполнилось 18 лет.

Ранее Валиеву с днем рождения поздравил казанский «Ак Барс».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, фигуристка потеряла титулы олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы, которые завоевала в сезоне-2021/22.