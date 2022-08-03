Сборная России лишилась полной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список квот по странам на чемпионаты мира и Европы в сезоне-2022/23.

Сборная России лишилась полной квоты на чемпионате мира и юниорском первенстве. В случае если спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях, то от страны сможет выступить один фигурист или одна пара в каждом из видов.

При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В начале марта Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации, запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. На конгрессе ISU в Пхукете, который прошел 7 июня, было решено продлить отстранение еще на год.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.