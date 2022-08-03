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Сегодня, 19:00

Россию лишили почти десятка квот на чемпионат мира. Теперь мы в одном ряду с аутсайдерами

ISU лишил сборную России максимальной квоты на чемпионат мира-2023 по фигурному катанию
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Global Look Press
Александр Зайцев, Александр Коган и Александр Лакерник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ISU исподтишка бьет по нашему фигурному катанию.

Если у кого-то и были надежды, что наше особое положение в мировом фигурном катании даст возможность смягчить санкции, они разбиваются одна за одной. В среду возвращение России на международные соревнования было снова многократно осложнено. Международный союз конькобежцев выпустил коммюнике под юбилейным номером 2500, в котором объявил о количестве квот на главные соревнования сезона-2022/23.

Фигурное катание. Сборная России лишилась полной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию

Угрозы в отношении России реализовались

Как и ожидалось, ISU поступил формально: отдал России три квоты в каждой дисциплине на следующем чемпионате Европы «в случае допуска», так как россияне успешно на нем выступили и выполнили критерии. Для сохранения трех квот было достаточно, чтобы сумма мест двух лучших представителей была не больше 13. Это выполнили даже наши мужчины.

Но одновременно ISU ограничил участие россиян лишь одной квотой на чемпионате мира. То есть вместо 12 наши получили только 4. По правилам это логично — россияне не смогли занять ни одного места в топе на чемпионате мира. Одна деталь: не смогли занять, так как их туда не допустили. И это осложняет применение правила к россиянам. По крайней мере, оставалась надежда, что осложняла.

Но вряд ли от ISU можно было ожидать чего-то другого. При подходе каждой ключевой даты в российском фигурном катании надеются на лучшее и говорят, что без нас оно не выживет — а потом происходит очередной удар. Сначала линией обороны был конгресс ISU, но там никаких ограничений, разумеется, не сняли — более того, Россия с этим не спорила.

Следующей темой были квоты — и вот они урезаны. Сложность заключается в том, что в будущем с одной квоты снова делать три будет непросто — для этого нужен финиш своего представителя в топ-2 на чемпионате мира. Как минимум у мужчин и в танцах это проблематично.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Global Look Press
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Global Look Press

Нас не вернут в обозримом будущем

Очевидно, что надеяться на скорое возвращение в мировой спорт больше нет смысла — а это значит, что подвисают и следующие сезоны. И даже попадание на Олимпиаду-2026 — ведь даже если россиян допустят на предолимпийские чемпионаты, сразу добиться 12 квот из 4 будет почти нереально. Страшно думать об ощущениях бронзовых призеров следующих чемпионатов России, которые лишатся мечты из-за политики. И никаких претензий к представителям российской федерации, Александру Лакернику быть не может. «Их просто не слушают», — так сформулировал знакомый с ситуацией источник.

В коммюнике есть важная оговорка — все квоты могут измениться в случае «снятия защитных мер из коммюнике 2469». Это тот самый документ, на основании которого россиян отстранили. Но не от Лакерника или Александра Когана зависит решение ISU.

Александр Зайцев, Александр Коган и Александр Лакерник. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Зайцев, Александр Коган и Александр Лакерник.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Реакция на инициативу Этери Тутберидзе об обнулении титулов на Западе тоже красноречива. Кажется, мы не до конца отдаем себе отчет, насколько велика пропасть недопонимания между нашим и международным спортом. Нас, к сожалению, не хотят видеть на чемпионатах мира. Ведь наше отсутствие — это возможность завоевать титул для стран второго эшелона. И инструментов для экономического давления в этой ситуации у нас почти нет, ведь на чемпионатах мира большинство бортов в последние годы обклеивались японскими компаниями.

Что с Гран-при России?

Поэтому единственным способом создать хотя бы подобие прогресса нашего фигурного катания сейчас является развитие собственных турниров. Это уже зависит от всех нас. При желании и наличии финансов российское фигурное катание могло бы стать аналогом НХЛ или UFC.

Однако на дворе август, и ни одного намека на раскрутку бренда «Гран-при» России, создание собственного сайта и тому подобного нет. О распределении мест по этапам объявят после прокатов сборной России — единственная новость о нашей суперсерии за все лето. Александра Трусова за несколько недель отрекламировала прыжки в длину, прыжки с шестом, керлинг, греблю и футбол, а вот красивых видеоанонсов нового сезона пока не видно. Может быть, рано. Но в какой-то момент может оказаться поздно.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Потому что нынешнее решение международной федерации снова заставляет задуматься российских фигуристов. По нашей информации, не все спортсмены сборной России еще определились с продолжением карьеры в новом сезоне. Объявление о денежных бонусах и продажа билетов на тренировки с соответствующими маркетинговыми усилиями могли бы переломить ситуацию. Но пока можно просто попенять на отсутствие совести у зарубежных партнеров.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александр Лакерник
Александра Трусова
Этери Тутберидзе
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