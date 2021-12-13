Первый канал будет транслировать чемпионат России по фигурному катанию
21:42
Первый канал будет вести трансляции из Санкт-Петербурга с чемпионата России по фигурному катанию — главного старта для членов сборной накануне Олимпийских игр. По итогам турнира станет известно, кто будет представлять нашу страну в Пекине.
В телеэфире будут показаны короткие и произвольные программы соревнований среди девушек, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления.
На сайте Первого канала чемпионат будет показан в полном объеме (все прокаты и закулисье соревнований) и также будет вестись трансляция официальной жеребьевки.
Чемпионат России-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.
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