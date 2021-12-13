Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Первый канал будет транслировать чемпионат России по фигурному катанию

21:42

Первый канал будет вести трансляции из Санкт-Петербурга с чемпионата России по фигурному катанию — главного старта для членов сборной накануне Олимпийских игр. По итогам турнира станет известно, кто будет представлять нашу страну в Пекине.

В телеэфире будут показаны короткие и произвольные программы соревнований среди девушек, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления.

На сайте Первого канала чемпионат будет показан в полном объеме (все прокаты и закулисье соревнований) и также будет вестись трансляция официальной жеребьевки.

Чемпионат России-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Поисковый заброс: над Донбассом впервые появился самолет-разведчик США
0