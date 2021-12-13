Авербух заявил, что Косторная не входила в четверку претенденток на Олимпиаду

Известный российский хореограф и продюсер, чемпион мира Илья Авербух в разговоре с «СЭ» прокомментировал снятие Алены Косторной с предолимпийского чемпионата России из-за травмы.

— Хочется, конечно, посочувствовать Алене и сказать ей слова поддержки. Это очень большое испытание для нее и ее спортивной карьеры. К сожалению, никто из спортсменов от таких историй не застрахован. Чемпионат России — практически кульминация сезона.

— Сейчас наверняка начнут говорить о скором завершении ее карьеры.

— Алена еще очень молода, и руки ей точно опускать не стоит. Она настоящее дарование, та, про которую говорят «талантливая». В этом году у нее были неплохие выступления, она показывала достойные результаты. Остается пожелать ей удачи и желания бороться.

— Ее выбывание добавляет аргументов в пользу проведения контрольных прокатов после чемпионата Европы?

— Никакой логики в контрольных прокатах в связи с этим я не вижу. У нас основные фавориты на попадание на Олимпиаду по итогам первой половины сезона объективно были Валиева, Щербакова, Трусова, Туктамышева. Алена все-таки в эту четверку не входила, судя по результатам на этапах «Гран-при». О чем тут говорить?