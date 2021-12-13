Группа Тутберидзе опубликовала ролик к чемпионату России с Косторной, которая снялась с турнира из-за травмы

Группа Этери Тутберидзе в Instagram опубликовала промо-ролик к чемпионату России по фигурному катанию.

Участие в ролике приняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анна Щербакова, Александра Трусова, Майя Хромых, Камила Валиева и Алена Косторная, которая ранее снялась с чемпионата из-за травмы.

«Увидимся на чемпионате России», — говорится в посте.

Пост группы Этери Тутберидзе. Фото Instagram

Чемпионат России-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.