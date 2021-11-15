Нугуманова высказалась за разделение фигурного катания на техническое и артистическое

Российская фигуристка, призер международных и всероссийских соревнований Елизавета Нугуманова в интервью «СЭ» призвала поддержать идею вице-президента Международного союза конькобежцев ISU Александра Лакерника разделить фигурное катание на техническое и артистическое.

«Возможно, и правда неплохая. Многим людям нравится взрослое, осознанное катание. Кому-то больше нравятся прыжки. Наверное, это справедливо, давать равные шансы всем. Если будет два комплекта медалей, то почему нет? Я стараюсь делать ставку на презентацию. Хорошо преподношу программу, вкладываюсь во вторую оценку. Очень мало фигуристок, которые могут сочетать одновременно и техническую составляющую, и артистическую», — сказала Нугуманова.

Отметим, что ранее тренер Александр Жулин предложил поддержать возрастных спортсменок в женском одиночном бонусными баллами.

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