Плющенко — о перенесенной операции на спине: «Очень серьезная, продолжалась 5 часов»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своем состоянии после перенесенной операции на спине.
«В сумме это уже моя 19-я операция под общим наркозом, поэтому я уже знаю, как восстанавливаться, как готовить себя к выступлениям», — приводит слова Плющенко Sport24.
Также 41-летний спортсмен поделился подробностями операции, которую проводил хирург Дмитрий Дзукаев.
«Очень серьезная операция, продолжалась 5 часов. В клинике Дзукаева правильная реабилитация, грамотное восстановление. Поэтому я и вернулся к прыжкам», — добавил Плющенко.
18 мая в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева на собственном шоу в Баку Плющенко исполнил тройной тулуп.
Источник: Sport24
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