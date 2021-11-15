Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Фигуристка Нугуманова поддержала предложение Жулина добавлять баллы за возраст в женском одиночном

17:45
Теги:

Российская фигуристка, призер международных и всероссийских соревнований Елизавета Нугуманова в интервью «СЭ» поддержала предложение тренера Александра Жулина добавлять баллы за возраст в женском одиночном катании.

«Я за! Прикольное предложение, если бы я что-то решала, то я бы его приняла. Можно это оформить как бонусы по типу бонусов на Кубке России. Допустим, 10 баллов бонусов, почему бы и нет? Тогда можно было бы и побороться. А так очень обидно видеть, как выходишь из элиты. Я седьмой раз приезжаю в Казань и, когда была маленькой, всегда занимала первое место. Это, как правило, удачный для меня город. Один из любимейших городов России, у меня здесь очень много хороших друзей, знакомых...» — сказала Нугуманова.

Отметим, что большинство экспертов восприняли слова Жулина как неудачную шутку. Среди поддержавших его инициативу выделяется только Татьяна Тарасова.

Полностью интервью с Елизаветой Нугумановой читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Рустам Имамов все материалы автора
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса
2
2