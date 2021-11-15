18-летняя фигуристка огорчена поступками чиновников, но никогда не рассматривала для себя варианты смены гражданства.

В прошлом сезоне в когорте наших лучших фигуристок появился новый герой — петербургская фигуристка Елизавета Нугуманова. Она и раньше впечатляла экспертов, но именно коронавирусный сезон и связанные с ним ограничения на проведение международных стартов заставили обратить на нее внимание широких общественных масс. Елизавета удачно выступила сначала на этапах Кубка России, потом на российском «Гран-при», а затем стала третьей на чемпионате страны, если учитывать только взрослых спортсменов старше 15 лет. Остальные не претендовали на участие в турнирах ISU из-за возрастного ценза.

Фигуристку включили в резерв сборной и должны были отправить на чемпионат Европы в хорватский Загреб, только и ЧЕ в январе 2021 провести не смогли. А к чемпионату мира ее готовность вызвала вопросы у чиновников из Федерации фигурного катания на коньках России, которые по итогам решили отдать третью квоту Елизавете Туктамышевой. Нугуманова с этим до сих пор не согласна, апеллируя внутренним регламентом и правилами самой ФФККР. Об оставшейся до сих пор обиде на федерацию, текущих проблемах со здоровьем и дальнейших планах Елизавета рассказала в интервью «СЭ».

У меня были проблемы, очень болит спина. Бывает, даже невозможно тренироваться

— В этот раз у вас получилось далеко не все. Как в целом оцените свое выступление на Кубке России, текущую форму?

— На самом деле все не сильно плохо. Не получился только в короткой каскад. Скажу честно, после я очень сильно расстроилась. Вроде бы до этого все получалось, была готова. А тут неудача. В произвольной у меня получилось почти все, я очень довольна своим прокатом. Даже очень довольна, в последнее время такие прокаты у меня не выходили. Гораздо лучше, чем на тренировках. Не получился только флип, вышел двойной вместо тройного, но это уже не так важно. Так что в целом я собой довольна. Все хорошо.

— Короткая у вас не получилась и на прошлом этапе Кубка России в Сочи. С чем это связано — волнение, системная ошибка?

— У меня очень сильно болела спина и до сих пор болит. Ошибки здесь в короткой во многом связаны с этими проблемами. Бывает, зажмет спину, и невозможно тренироваться. Причем не объяснить, как это работает. Бывает, ходишь пару дней, и все спокойно, ничего не болит. А потом выходишь на лед, и сразу все болит. То болит, то не болит. В Сочи боль была неописуемая, поэтому и прокаты вышли такие. Со спиной пока проблемы, поэтому не всегда удается выдавать максимум.

— В связи с проблемами со здоровьем планку требований к себе снижаете либо нужно всегда бороться, несмотря на обстоятельства?

— Я катаюсь ради своих близких. Ради тех, кому я дорога и кто мне дорог. Меня всегда смотрит моя мама, вся моя семья. И даже если что-то не получается, я не особо думаю сейчас о планках, целях, конкретных задачах. Просто выхожу, катаюсь, стараюсь радовать важных для меня людей. Катаюсь для себя, для людей, которые меня любят, которые смотрят все мои прокаты, пишут в Instagram, болеют за меня. Это очень мотивирует бороться дальше, и я не накручиваю себя излишними требованиями. Делаю то, что мне нравится и что нравится окружающим.

— За последний год фанатов у вас заметно прибавилось, заметили?

— Конечно. И это очень здорово, когда люди поддерживают, — всегда легче выходить и катать программу на соревнованиях.

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— После выступления в Казани к вам часто подходили юные фигуристки. Приятно видеть такое внимание?

— Я очень люблю Казань, здесь такие добрые люди! Очень много детей, которым нравится мое катание. И когда они подходят за фотографией или автографом, это всегда очень приятно

— Вы немного побеседовали. Давали советы?

— Мы недолго успели поговорить. Одна девочка подошла ко мне, я ее обняла. Стараюсь тепло ко всем относиться. Потому что я вижу искренность у своих фанатов и дарю им искренние эмоции в ответ.

— Если все-таки вас попросят дать небольшой совет юной фигуристке, какой будет главный?

— Не волноваться и делать свое дело хорошо. Спокойно. Чаще всего спрашивают, как готовиться к соревнованиям.

— Вы сейчас в резерве сборной России. Как им достичь такого же уровня?

— Я думаю, что нужно просто работать. Жить своей целью, жить фигурным катанием. Жить мечтой, как это было и у меня. Я мечтала попасть в сборную страны, и моя мечта сбылась. Так что живите каждым днем и постоянно настраивайте себя на исполнение своей мечты, что у тебя все получится. Тогда обязательно будет успех.

По правилам я на сто процентов должна была ехать на чемпионат мира

— Если судить по прошлому сезону, то хотя бы на один этап серии «Гран-при» вы точно накатали. Но в итоге этого не случилось, и вы здесь — на Кубке России. Сильно расстроились?

— Очень расстроилась. И сейчас расстраиваюсь, что заняла в Казани пятое место. Я всегда расстраиваюсь, когда у меня не получается... Точнее, прокаты я показываю хорошие, вроде бы должна радоваться! Но нет. У меня выходит, но для медалей не выходит... Очень обидно, что в прошлом году я была третьей среди старших девочек на чемпионате России и не поехала на чемпионат мира. У нас всегда было и есть правило, что чемпионат страны — это отборочный старт на важнейшие международные турниры. И вот я третья, но в Стокгольм не поехала. Как мне реагировать на это? Конечно, очень обидно. Вроде бы катаюсь неплохо, а толку...

— Что же тогда мотивирует вообще продолжать?

— Я слишком позитивный, возможно, человек. И продолжаю кататься, хотя остаюсь за пределами числа претенденток. Сама не могу понять, где и как я нахожу мотивацию бороться, тренироваться. Но, видимо, это от большой любви к спорту. Я ведь всю свою жизнь отдала этому виду спорта. Поэтому и сейчас продолжаю кататься. И показываю достойное катание.

— Достойное, но только, увы, недостаточное для призовых мест. Уровень конкуренции в женском одиночном невероятный!

— Спорить с этим не буду. Против меня выходят девочки 13-14 лет, которым гораздо легче прыгать. Но я не отчаиваюсь.

— Давайте вернемся к прошлому чемпионату России и вашему третьему месту среди взрослых. Если чемпионат Европы провели бы, то вы на него точно поехали. Обидно, что пандемия сорвала эти планы?

— Так я, по сути, на сто процентов и на чемпионате мира должна была участвовать, если мы будем судить по правилам нашей федерации. Есть правила — тройка с чемпионата России всегда едет на ЧЕ и ЧМ. Но, видимо, меня эти правила не касаются.

— Кроме официальных правил есть еще не совсем прописные.

— И очень жаль, что такое есть в спорте. Меня это безумно расстраивает. Я об этом стараюсь не говорить, но прошлый сезон давался мне тяжело. Я плакала, не могла это принять. То, что за пределами социальных сетей, — это отдельная история. Эмоции я себе позволяю только дома, за закрытыми дверьми. Этого никто не видит, никто не слышит, как я разговариваю с мамой по телефону после соревнований...

— С тренером не пробовали обратиться к представителям федерации за разъяснениями?

— А есть ли смысл? Не очень хочется сейчас об этом даже говорить.

Никогда не рассматривала для себя варианты смены гражданства, так люблю Россию

— Вы продолжаете бороться и искать себе место под солнцем, в то время как две другие российские девушки сдались в этой борьбе и решили поехать тренироваться за рубеж. Как вы восприняли эти новости?

— Маша Талалайкина — моя лучшая подруга. Моя единственная подруга в спорте, которая осталась у меня за столь долгое время. Мы всегда друг друга поддерживаем, я надеюсь, у нее все получится. Раз она приняла такое решение, то пусть все сложится. К сожалению, не все так просто, и с переходом есть проблемы. Но я надеюсь, все как можно скорее решится.

— То есть переход пока не до конца оформлен?

— Ага. И пока не оформляют. Есть противодействие ее решению. Надеюсь, что раз она решила переехать, то у нее все получится.

— Как она объясняет свое решение?

— Мы не обсуждаем эту тему с ней. У нас и так тысяча тем, которые мы можем обсудить. Смену гражданства мы не обсуждали. Это ее решение, ее выбор, и я его уважаю. И, как подруга, всегда поддержу.

— Для себя вы подобный шаг никогда не рассматривали?

— Нет, без вариантов. Я всегда выступала и буду выступать за Россию. Это моя родина, я очень люблю Россию, у нас лучшая страна. Там, где живу, там, где родилась, за эту страну и буду выступать. Как бы тяжело ни было, я все равно выхожу и катаюсь. Очень мало девочек осталось, которые катаются в таком возрасте. С юниорского возраста я держусь в элите фигурного катания. К сожалению, большего достичь мне не дают. Но ничего.

— Может, все еще впереди? Туктамышева в 23 года выучила четверной, так что еще не все потеряно.

— Может быть, и так. Надеюсь, что когда-нибудь у меня в жизни будет все хорошо, я буду жить спокойно. Потому что с этим фигурным катанием жить спокойно уже не получается. Никак.

— Какие видите дальнейшие для себя планы?

— Сложно сказать, даже не знаю. Есть масса проблем, о которых никто пока не знает. Я скоро объяснюсь со своими фанатами в Instagram. И люди многое узнают для себя нового.

— Какие сейчас у вас шансы отобраться на чемпионат России?

— Мне даже смешно думать об этом. Какие у меня шансы отобраться на чемпионат страны? После того, как я была в тройке лучших... Я вообще не знаю, не считала баллы. И даже думать об этом очень тяжело. Когда все вот так складывается против тебя. Понятное дело, в Сочи откатать хорошо не удалось. Просто никто не видит, не знает всех проблем, я о них не говорю. А скажешь — сразу начинают отвечать недоброжелатели.

10 баллов бонусов за возраст — почему бы и нет? Я за предложение Жулина

— Недавно Александр Жулин предложил добавлять совершеннолетним фигуристкам баллы за возраст. Как вы оцениваете эту идею?

— Положительно. Я за! Прикольное предложение, если бы я что-то решала, то я бы его приняла.

— И как это оформить, прибавка в компоненты?

— Бонусы по типу бонусов на Кубке России. Допустим, 10 баллов бонусов, почему бы и нет? Тогда можно было бы и побороться. А так очень обидно видеть, как выходишь из элиты. Я седьмой раз приезжаю в Казань и, когда была маленькой, всегда занимала первое место. Это, как правило, удачный для меня город. Один из любимейших городов России, у меня здесь очень много хороших друзей, знакомых...

— Погулять с ними удается, когда приезжаете на соревнования?

— Конечно. Сейчас после проката пойду прогуляюсь. Мне очень нравится улица Баумана, особенно уголок ближе к колокольне Богоявленского собора. Похоже на московский Арбат.

— Другое предложение для решения проблемы возрастного ценза — разделить соревнования на технические и артистические. То есть условно побеждает по технике Самоделкина, а вам дают золото за лучшее катание. Это адекватная идея?

— Возможно, и правда неплохая. Многим людям нравится взрослое, осознанное катание. Кому-то больше нравятся прыжки. Наверное, это справедливо давать равные шансы всем. Если будет два комплекта медалей, то почему нет? Я стараюсь делать ставку на презентацию. Хорошо преподношу программу, вкладываюсь во вторую оценку. Очень мало фигуристок, которые могут сочетать одновременно и техническую составляющую, и артистическую.

— Камила Валиева — это исключение из правил?

— Мне Камила очень нравится. У нее мягкие руки, балетные данные. Возможно, она и правда то самое исключение. Она всегда старается показать целостную программу, так что у нее большое будущее.

— Были надежды на Алену Косторную как пример равнозначно одаренной спортсменки как в технике, так и в презентации, но она сейчас проходит не лучший этап своей карьеры.

— Почему? Она нормально катается. Побеждать всегда невозможно. Мне все девочки нравятся, я со всеми стараюсь дружить. И вижу огромную работу.

— А как вам Луна Хендрикс? Многие впечатлены после «Гран-при» в Италии.

— Она очень классная. И программа классная, и катание. Сразу видно, что она уже женщина, и Луна прекрасно демонстрирует это на льду.

— Будете смотреть крупнейшие старты этого сезона?

— Я стараюсь смотреть все соревнования. Сажусь дома перед телевизором, мне интересно. Но очень обидно, бывает грустно, что ты у себя дома, а не там.

— Прошлогодний чемпионат мира смотрели с особой грустью?

— Я его и не смотрела. Только мальчиков. Это самая больная тема для меня, которую я до сих пор не могу отпустить.

Елизавета Нугуманова

Родилась 25 августа 2002 года в Санкт-Петербурге.

Выступает в одиночном катании в «Академии фигурного катания» Петербурга у тренера Евгения Рукавицына. Бывшие тренеры: Ангелина Туренко, Алексей Мишин, Татьяна Мишина. Участница «Гран-при России» (2020), бронзовый призер Warsaw Cup (2019), мастер спорта России (2018), призер и победитель многочисленных всероссийских и международных соревнований.