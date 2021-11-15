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Фигурное катание: анонс соревнований 15-21 ноября

20:45
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анонс соревнований на этой неделе.

5-й этап Кубка России
Когда: 17-21 ноября
Где: Пермь, Россия

Основная информация о соревнованиях — на сайте Федерации.

Турнир серии ISU Challenger «Warsaw Cup»
Когда: 18-21 ноября
Где: Варшава, Польша
Кто выступит: Майя Хромых, Анастасия Шаботова, Линдси Торнгрен, Алина Урушадзе, Екатерина Куракова, Алексей Ерохов, Пётр Гуменник, Илья Яблоков, Винсент Чжоу, Стивен Гоголев, Даниэль Грассль, Сота Ямамото, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Алина Пепелева/Роман Плешков, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Мария Казакова/Георгий Ревия, Кана Мурамото/Дайсуке Такахаси и другие

Полный список участников — здесь.

5-й этап Гран-при «Internationaux de France»
Когда: 19-21 ноября
Где: Гренобль, Франция
Кто выступит: Анна Щербакова, Алена Косторная, Ксения Синицына, Мэрайя Белл, Вакаба Хигучи, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев, Джейсон Браун, Киган Мессинг, Кевин Эймоз, Юма Кагияма, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд, Александра Степанова/Иван Букин, Анабель Морозов/Андрей Багин, Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон и другие

Полный список участников — здесь.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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