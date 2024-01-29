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Матыцин призвал ISU быть непредвзятым в распределении олимпийских медалей по фигурному катанию

Руслан Минаев
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Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал Международный союз конькобежцев (ISU) быть независимым в вопросе распределения медалей в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года.

«Подробности решения CAS должны быть тщательно изучены с юридической точки зрения. Решение о судьбе золотой медали в командном турнире Олимпийских игр 2022 года примет Международный союз конькобежцев, призываем его быть независимым и непредвзятым», — цитирует главу федерального ведомства ТАСС.

Также в релизе говорится, что CAS не рассматривал результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022. Как сообщили в эфире Первого канала, заседание совета ISU по результатам командного турнира на Олимпиаде-2022 состоится 7 февраля.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Олег Матыцин
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