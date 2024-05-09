Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:35

Авербух о решении Семы Уно завершить карьеру: «Вовремя уйти — это большое искусство»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух в комментарии для «СЭ» поделился мнением о завершении карьеры японского фигуриста Сема Уно.

«Он очень талантливый фигурист, добившийся многого, несмотря на то, что у него изначально скромные физические данные. Он умел своей хореографией, сложнейшими элементами, покорять зал. Я думаю, что решение о завершении карьеры вполне логично, шум еще находится на пике. Он понимает, что бороться за Олимпийское золото нереально. Вовремя уйти — это большое искусство. Я думаю, он будет еще много кататься в разных шоу, у него много поклонников. Спасибо ему за его выступления и реализацию таланта», — сказал Авербух «СЭ».

Сема Уно. Русско-американский фигурист завершил карьеру великого японца. Он не дотерпел до Олимпиады

26-летний Уно стал серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в одиночном катании. Кроме того, фигурист является двукратным чемпионом мира.

(Софья Грецкая)

Фигурное катание
Илья Авербух
Шома Уно
1
0
Читайте также
Захарова прокомментировала слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине
Побоище со 158 минутами штрафа, уничтожение от «Флориды» и камбэчище «Ванкувера» с Задоровым в главной роли. Что произошло в Кубке Стэнли 9 мая
Премьер-министр Польши Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине
В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Двукратный чемпион мира Сема Уно завершил карьеру

Авербух назвал короля фигурного катания

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости