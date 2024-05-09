Авербух о решении Семы Уно завершить карьеру: «Вовремя уйти — это большое искусство»

Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух в комментарии для «СЭ» поделился мнением о завершении карьеры японского фигуриста Сема Уно.

«Он очень талантливый фигурист, добившийся многого, несмотря на то, что у него изначально скромные физические данные. Он умел своей хореографией, сложнейшими элементами, покорять зал. Я думаю, что решение о завершении карьеры вполне логично, шум еще находится на пике. Он понимает, что бороться за Олимпийское золото нереально. Вовремя уйти — это большое искусство. Я думаю, он будет еще много кататься в разных шоу, у него много поклонников. Спасибо ему за его выступления и реализацию таланта», — сказал Авербух «СЭ».

26-летний Уно стал серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в одиночном катании. Кроме того, фигурист является двукратным чемпионом мира.

(Софья Грецкая)