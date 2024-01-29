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В НОК США назвали победой американских фигуристов решение CAS о дискваликации Валиевой

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Национальном олимпийском комитете (НОК) США отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

«Мы долго ждали сегодняшнего дня. Это важная победа не только для спортсменов сборной США, но и для спортсменов по всему миру, которые выступают за чистые соревнования. Спортсмены сборной США проявили недюжинную силу духа. Их выдающиеся выступления в Пекине навсегда будут символизировать приверженность чистым соревнованиям, — цитирует главу НОК США Сару Хиршланд ТАСС со ссылкой на журналистку USA Today Кристин Бреннан.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за употребление допинга.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Сборная США на Олимпиаде-2022 заняла второе место в командном турнире фигуристов. Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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