Васильев прокомментировал решение CAS дисквалифицировать Валиеву

Двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Подонки, иначе не скажешь. Я все-таки немного рассчитывал, что решение будет другим, что остаток мозга у них есть, но, к сожалению, я просчитался. Мозги там у всех давно вытекли. Эта акция направлена против всего российского спорта. Дело зедсь даже не в Валиевой и не в фигурном катании. Хотя девочку, конечно, очень жалко. Подобных историй в мировом спорте было много, но никого не наказывали так, как нас. Это подлость со стороны МОК, WADA и CAS— сознательное, циничное действие против российского спорта», — приводит слова Васильева «РБ Спорт».

В понедельник, 29 января, стало известно, что CAS дисквалифицировал спортсменку на 4 года, сообщает РИА «Новости».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Решение по этому вопросу примет Международный союз конькобежцев (ISU).

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.