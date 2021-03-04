Лайшев рассказал о переговорах по возвращению Косторной к Тутберидзе

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о возвращении фигуристки Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе.

«Переговоры идут, пока не перешла. Когда именно перейдет не знаю, там свой движ», — сказал Лайшев «СЭ».

Косторная тренировалась в группе Евгения Плющенко с лета 2020 года. Она перешла к Плющенко из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го. 17-летняя фигуристка — чемпионка Европы-2020. Под руководством Плющенко Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» в России и стала шестой в финале Кубка России.

Ранее Плющенко высказался о решении Косторной вернуться к Тутберидзе.

(Данил Алешин)