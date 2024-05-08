Фигурист Игнатов перешел в группу к Плющенко

Серебряный призер чемпионата России-2021, российский фигурист Макар Игнатов перешел в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Долго подбирал слова, чтобы, как-то начать это текст. Мною было принято решение о переходе в группу Плющенко Евгения Викторовича.

Я прошел долгий путь с этим человеком, со всей нашей группой, командой, практически полные 10 лет я тренировался и рос под их руководством, заботой и крепким плечом. Огромные слова благодарности всем, кто был со мной на протяжении всего этого времени.

Большое спасибо всем вам, без вас я не был бы тем фигуристом, тем человеком, что есть сейчас. Спасибо за ваш труд, вашу любовь и вашу дружбу, крепко обнимаю каждого», — написал Игнатов в своих социальных сетях.

23-летний Игнатов является двукратным победителем финала Кубка России и этапа международной серии Nebelhorn Trophy.