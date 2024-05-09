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Сегодня, 08:27

Двукратный чемпион мира Шома Уно завершил карьеру

Сергей Разин
корреспондент
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Шома Уно.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Японский фигурист Шома Уно объявил о завершении карьеры.

«Я принял решение завершить карьеру. Я начал заниматься фигурным катанием в пять лет и продолжаю на протяжении 21 года. Спасибо всем, кто поддерживал меня», — написал Уно в соцсетях.

26-летний фигурист является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в одиночном катании. В составе сборной Японии он стал серебряным призером командного турнира. Также Уно является двукратным чемпионом мира.

Шома Уно
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