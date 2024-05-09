Двукратный чемпион мира Шома Уно завершил карьеру

Японский фигурист Шома Уно объявил о завершении карьеры.

«Я принял решение завершить карьеру. Я начал заниматься фигурным катанием в пять лет и продолжаю на протяжении 21 года. Спасибо всем, кто поддерживал меня», — написал Уно в соцсетях.

26-летний фигурист является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в одиночном катании. В составе сборной Японии он стал серебряным призером командного турнира. Также Уно является двукратным чемпионом мира.