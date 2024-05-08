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Сегодня, 22:33

Фигурист Глеб Гончаров пробуется в дуэте с Варварой Слуцкой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигурист Глеб Гончаров сообщил, что пробует кататься в паре с Варварой Слуцкой под руководством тренера Екатерины Рублевой.

«Пробуюсь с Варварой Слуцкой в группе Екатерины Рублевой», — приводит слова Гончарова ТАСС.

Ранее распался танцевальный дуэт Анны Румак и Гончарова. Они становились победителями этапа юниорского «Гран-при России» 2022 года, серебряными призерами юниорского этапа «Гран-при» 2023 года. На прошедшем в феврале первенстве России среди юниоров дуэт занял девятое место.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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