Фигурист Глеб Гончаров пробуется в дуэте с Варварой Слуцкой

Фигурист Глеб Гончаров сообщил, что пробует кататься в паре с Варварой Слуцкой под руководством тренера Екатерины Рублевой.

«Пробуюсь с Варварой Слуцкой в группе Екатерины Рублевой», — приводит слова Гончарова ТАСС.

Ранее распался танцевальный дуэт Анны Румак и Гончарова. Они становились победителями этапа юниорского «Гран-при России» 2022 года, серебряными призерами юниорского этапа «Гран-при» 2023 года. На прошедшем в феврале первенстве России среди юниоров дуэт занял девятое место.