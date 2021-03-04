Плющенко о возвращении Косторной к Тутберидзе: «Не вижу никакой трагедии»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал информацию о возвращении фигуристки Алены Косторной из «Академии Плющенко» в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Для нашей академии на будущее это будет большим уроком. Я теперь буду отвечать только за тех спортсменов, которых тренирую лично, а также подписывать документы, по которым у спортсменов есть не только права, но и обязанности. Сейчас у меня есть места, я могу взять хороших спортсменов на ее место, которые давно к нам просятся. Никакой трагедии я не вижу, живем и работаем дальше», — цитирует ТАСС Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что выполнил все обещания, которые дал Косторной.

«Ей точно грех жаловаться. Букеты мне точно не нужны, я к ней как относился хорошо, так и отношусь. Я и моя семья ее всегда поддерживала, досталась она нам, наверное, в самый сложный период своей спортивной карьеры. Все бы и здесь у нее получилось, но есть много «но», о чем она не хуже меня знает. Больше в принципе добавить нечего, мы ей все желаем удачи, здоровья и побед. По факту она так и числится до сих пор в «Хрустальном», так что и переходить никуда не надо. Как ушла, так и пришла».

Косторная тренировалась в группе Евгения Плющенко с лета 2020 года. Она перешла к Плющенко из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го. 17-летняя фигуристка — чемпионка Европы-2020. Под руководством Плющенко Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» в России и стала шестой в финале Кубка России.