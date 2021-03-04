Хореограф группы Тутберидзе: «Розанова точно на пушечный выстрел не подпустят»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков написал, что тренер Сергей Розанов не вернется в «Хрустальный» из академии Евгения Плющенко.

«Его точно на пушечный выстрел не подпустят, это взрослый мальчик, четко понимал, что делает», — написал в комментариях в Instagram Железняков, отвечая на вопрос о возвращении Розанова.

Розанов перешел от Тутберидзе в академию Плющенко вместе с чемпионкой Европы Аленой Косторной летом 2020 года.

Вчера появилась информация, что 17-летняя Косторная хочет вернуться к Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Розанов также хотел вернуться в команду Тутберидзе, но получил отказ. Сам тренер заявил, что это ложь.

Кроме того, в своем посте в Instagram Железняков призвал не каритиковать Косторную в ее желании вернуться к Тутберидзе.

«Еще раз убедился, какие же у нас есть злобные люди в сфере болельщиков ФК, — написал Железняков. — Высказал свое мнение о возможном возвращении Алены в ТШТ [тренерский штаб Тутберидзе], зашел почитать комментарии и понеслось го... по трубам. Что же вы все категоричные такие?! А вспомните себя в 16-18 лет, подростки с ветром в голове, сколько ошибок мы все в юности наделали, или вы все ангелы, крылышки за спиной растут? В любом случае, будьте добрее, добро порождает добро, а зло порождает зло.

Успокойтесь, в любом случае решать будет Этери Георгиевна Тутберидзе. Одно вам скажу, если по жизни носить камни обид запазухой всю жизнь и копить, то когда окажешься сам в бурной реке жизни, можешь с таким грузом пойти ко дну. Всем добра".