Плющенко прокомментировал возвращение Косторной к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал информацию о возвращении фигуристки Алены Косторной из «Академии Плющенко» в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Алена приходила к нам в академию работать с Сергеем Розановым, я ее консультировал как второй тренер, так как работаю с Александрой Трусовой, которая шла ко мне изначально. Когда я спрашивал у Алены, нужна ли ей моя помощь, она отвечала, что только когда будет отрабатывать аксель в 3,5 оборота. Мы его только начали восстанавливать, но тут она заболела коронавирусом, а потом случилось осложнение», — цитирует ТАСС Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что Косторная попала в его академию в сложный период и пропустила два месяца тренировок из-за проблем со здоровьем.

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«Я желаю ей только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, то я ничего плохого в этом не вижу. Мы дали ей все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять что-то за три недели до старта и против ее выступления в форме, которую не успела набрать. Ей как раз этих двух месяцев и не хватило. У меня нет сомнений в ее будущем, если она будет работать и выкладываться на 100 процентов, не болеть и восстановится полностью, что я ей и предлагал сделать в этом сезоне. Я и моя команда для нее сделали все, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в «Хрустальный». Вот прям с кристально-хрустальной совестью», — добавил Плющенко.

Косторная тренировалась в группе Евгения Плющенко с лета 2020 года. Она перешла к Плющенко из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го. 17-летняя фигуристка — чемпионка Европы-2020. Под руководством Плющенко Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» в России и стала шестой в финале Кубка России.