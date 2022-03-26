Кубок Первого канала, командный турнир: расписание дня 26 марта

В субботу, 26 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске начнется командный турнир.

В рамках второго дня турнира фигуристы представят короткие программы. Начало — 17:00. На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.

В командном турнире будет две команды. Прошлогодние названия — «Красная машина» и «Время Первых» — сохранятся. Фигуристы будут соревноваться в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном, а также в парном катании и танцах на льду.

Лучшая команда будет определена по олимпийской системе подсчета баллов. Это значит, что каждый участник своим выступлением будет приносить баллы своей команде. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.

Короткие программы

17.00 Первый канал (с 17.45)

Смотреть турнир в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация