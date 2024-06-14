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Сегодня, 19:27

Галлямов — о новости про отношения Щербаковой: «Ноунеймы стараются попиариться»

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Чемпион мира в парах Александр Галлямов в своем Telegram-канале отреагировал на новость о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова якобы начала встречаться с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым. Сама спортсменка уже опровергла данную информацию.

«Фигурное катание = спорт номер один в России. Иначе бы ноунеймы не старались бы так примитивно пропиариться на фигуристках», — написал Галлямов.

20-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира (2021) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

20-летний Шнапцев выступает за «Пари НН» с 2023 года. Ранее он был игроком молодежной команды «Локомотива».

Анна Щербакова. Щербакова якобы нашла любовь и отдалилась от группы Тутберидзе. Олимпийская чемпионка окончательно завершает карьеру?

Источник: https://t.me/gallyam2022/2071
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