Загитова приняла участие в номере Люси Чеботиной на премии «Муз-ТВ»

Российская фигуристка Алина Загитова выступила на сцене на премии «Муз-ТВ» — 2024.

Церемония вручения премии в области популярной музыки состоялась 14 июня в Москве в спортивном комплексе «ЦСКА Арена». 22-летняя Загитова на мероприятии спела вместе с Люсей Чеботиной ее хит «Лучшая подруга».

Алина Загитова и Люся Чеботина на музыкальной премии. Фото Скриншот трансляции

Алина Загитова поет на премии «Муз-ТВ». Фото Скриншот трансляции

Фигуристка дважды появлялась на сцене во время премии «Муз-ТВ». До номера с Чеботиной он награждала победителя в номинации «Лучшее видео» — им стал певец Мот с клипом «Случайности не случайны».

Загитова не первый раз принимает участие в совместных номерах с российскими поп-исполнителями. В феврале 2023 года спортсменка спела «Credo» вместе с Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.