Лакерник отметил, что конгресс ISU принял практически все предложения техкома с отсрочкой на два года

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник заявил, что конгресс ISU принял практически все предложения технического комитета организации, но они вступят в силу после зимней Олимпиады в Италии.

«Практически все предложения, с которыми выходил техком ISU, были приняты, но с введением через два года, то есть после Олимпийских игр. Детально все решения, надеюсь, будут опубликованы в ближайшее время. Да, разрешили сальто, но, во-первых, это не принципиальный вопрос, а во-вторых, он не имеет отношения к катанию на коньках. Приняли решение не проводить жеребьевку перед произвольной программой — система обратного порядка в соответствии с занятыми местами в короткой уже активно используется на соревнованиях», — приводит ТАСС слова Лакерника.

С 10 по 14 июня в Лас-Вегасе проходил конгресс Международного союза конькобежцев. На этом съезде, среди прочего, было принято решение сократить количество прыжков в произвольной программе фигуристов-одиночников, разрешить спортсменам исполнять сальто в рамках соревновательной программы, а также размещать логотипы спонсоров на своих соревновательных костюмах.