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Super: Щербакова состоит в отношениях с футболистом «Пари НН» Шнапцевым

Алина Савинова
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Анна Щербакова на матче «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Анна Щербакова встречается с защитником «Пари НН» Максимом Шнапцевым, сообщает издание Super.

Отмечается, что спортсмены состоят в отношениях уже больше года. Этой информацией поделился анонимный инсайдер, который утверждает, что входит в близкий круг пары.

Щербакова и Шнапцев могли познакомиться в апреле 2023 года на матче «Спартака». Они общались в одной компании, а позже между ними завязались романтические отношения. По словам источника, отпуск спортсменов редко совпадает по датам, но им все равно удается путешествовать и отдыхать вместе. В прошлом году пара летала Дубай, а в середине мая этого года была замечена в Москве.

Щербакова и Шнапцев не подписываются друг на друга в социальных сетях, поскольку не хотят афишировать свои отношения. При этом футболист подтверждает, что у него есть девушка.

20-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира (2021) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

20-летний Шнапцев выступает за «Пари НН» с 2023 года. Ранее он был игроком молодежной команды «Локомотива».

Фигурное катание
Футбол
Анна Щербакова
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