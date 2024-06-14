Тутберидзе отписалась от Щербаковой в социальной сети

Российский тренер Этери Тутберидзе удалила аккаунт фигуристки Анны Щербаковой из числа подписок в социальной сети.

Сама спортсменка еще в конце января отписалась от 50-летнего специалиста. Это произошло после того, как Тутберидзе опубликовала пост о деле Камилы Валиевой, в котором назвала ее самой одаренной спортсменкой.

При этом Тутберидзе до сих пор подписана на Алину Загитову, Евгению Медведеву, Александру Трусову, Камилу Валиеву и других своих воспитанниц.

Щербакова начала тренироваться в «Хрустальном» под руководством Тутберидзе 2013 году. Она является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира (2021) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

На официальных соревнованиях 20-летняя Щербакова не выступает после сезона-2021/22.