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Тарасова: «Сальто — не очень сложный элемент, будут делать вместо другого прыжка. Что в этом такого?»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение ISU вернуть сальто в соревновательные программы со следующего сезона.

14 июня стало известно, что ISU разрешил фигуристам исполнять сальто на соревнованиях.

«Сальто не очень сложный элемент. Будут делать вместо какого-то другого прыжка. Что в этом такого? ISU разве знает, что такое риск? Они понятия не имеют, что такое риск при изучении элемента. Увидим у российских фигуристов, а как же. Если делает весь мир, то его будут делать все», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее исполнение сальто в программах фигуристов наказывалось двумя штрафными баллами.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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