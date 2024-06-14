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Сегодня, 16:45

ISU может внедрить искусственный интеллект в судейство фигурного катания

Алина Савинова
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Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ел Ким рассказал, что организация рассматривает возможность внедрения искусственного интеллекта в систему судейства фигурного катания.

«Искусственный интеллект — очень интересная тема, многие люди говорят о внедрении новых передовых технологий, включая искусственный интеллект, для облегчения судейства, особенно в фигурном катании, и мы рассматриваем эту возможность», — приводит ТАСС слова главы ISU.

Ким отметил, что этот вопрос обсуждался с несколькими технологическими компаниями. По мнению ISU, искусственный интеллект поможет судьям быть более точными, быстрыми и гибкими. Однако организация также воспользуется преимуществами существующих технологий, которые легко доступны.

С 10 по 14 июня в Лас-Вегасе проходит конгресс Международного союза конькобежцев. На этом съезде было принято решение сократить количество прыжков в произвольной программе фигуристов-одиночников, разрешить спортсменам исполнять сальто в рамках соревновательной программы, а также размещать логотипы спонсоров на своих соревновательных костюмах.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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