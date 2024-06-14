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Сегодня, 11:14

В CAS сообщили, что в ближайшее время приступят к обсуждению решения по делу Валиевой

Алина Савинова
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в ближайшее время приступит к обсуждению окончательного решения по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что CAS завершил слушания по апелляциям российской стороны по делу 18-летней спортсменки.

«Комиссия CAS не делала никаких заявлений относительно вынесения окончательного решения. Суд приступит к обсуждению в ближайшее время», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы суда.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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