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Сегодня, 10:13

Сатоко Мияхара объявила о завершении карьеры

Серебряный призер чемпионата мира Мияхара завершила карьеру
Иван Торопцев
Корреспондент
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Японская фигуристка Сатоко Мияхара объявила о завершении карьеры.

24-летняя спортсменка сообщила об этом у себя в соцсетях.

«В свой день рождения я решила сделать важное заявление. После последнего чемпионата Японии я много думала о своей карьере. Я отдала все свои силы фигурному катанию, как физические, так и ментальные (особенно в этом году). В прошлом году я была удовлетворена результатами чемпионата страны. Но все же я решила уйти из соревновательного фигурного катания.
Я ни о чем не жалею. К тому же, у меня уже много идей насчет того, что можно сделать дальше. Хочу поблагодарить свою семью, тренеров, друзей, национальную федерацию фигурного катания, спонсоров, болельщиков и всех, кто меня поддерживал», — написала у себя в соцсетях Мияхара.

Мияхара — серебряный призер чемпионата мира-2015 и бронзовый призер чемпионата мира-2018. Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой Японии, на минувшем национальном первенстве она заняла пятое место.

Фигурное катание
Сатоко Мияхара
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