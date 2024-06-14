Радионова считает, что сальто прибавит зрелищности программам фигуристов

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение ISU вернуть сальто в рамках соревновательной программы со следующего сезона.

«Конечно сальто это опасный элемент, но мне кажется, что много фигуристов научилось его делать и, возможно, сейчас это не несет такой опасности как раньше. Но посмотрим. Надеюсь, что каких-то плохих случаев не будет происходить и фигуристы будут с осторожностью относиться к этому элементу. Но то, что это прибавит зрелищности — это факт», — сказала Радионова «СЭ».

Ранее исполнение сальто в программах фигуристов наказывалось двумя штрафными баллами.

(Денис Сафронов)