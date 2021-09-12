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Контрольные прокаты, парное катание: кто выступит с произвольными программами

14:30
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

Во второй день свои произвольные программы покажут спортивные пары. Начало — 15:05 по московскому времени. Смотреть прямую трансляцию можно на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев

2. Карина Акопова — Никита Рахманин

3. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко

Вторая разминка

4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

5. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

6. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Контрольные прокаты сборной России: расписание трансляций

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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