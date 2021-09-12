Контрольные прокаты, парное катание: кто выступит с произвольными программами
14:30
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.
Во второй день свои произвольные программы покажут спортивные пары. Начало — 15:05 по московскому времени. Смотреть прямую трансляцию можно на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев
2. Карина Акопова — Никита Рахманин
3. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко
Вторая разминка
4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
5. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
6. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
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