Контрольные прокаты, мужское одиночное катание: кто выступит с произвольными программами

11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

Во второй день свои произвольные программы покажут мужчины. Начало — 13:30 по московскому времени. Смотреть прямую трансляцию можно на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Петр Гуменник

2. Александр Самарин

3. Артур Даниелян

4. Андрей Мозалев

Вторая разминка

5. Евгений Семененко

6. Михаил Коляда

7. Марк Кондратюк

8. Макар Игнатов

9. Дмитрий Алиев

Контрольные прокаты сборной России: расписание трансляций