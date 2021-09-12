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Контрольные прокаты, мужское одиночное катание: кто выступит с произвольными программами

13:00
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

Во второй день свои произвольные программы покажут мужчины. Начало — 13:30 по московскому времени. Смотреть прямую трансляцию можно на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Петр Гуменник

2. Александр Самарин

3. Артур Даниелян

4. Андрей Мозалев

Вторая разминка

5. Евгений Семененко

6. Михаил Коляда

7. Марк Кондратюк

8. Макар Игнатов

9. Дмитрий Алиев

Контрольные прокаты сборной России: расписание трансляций

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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