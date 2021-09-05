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Контрольные прокаты сборной России: расписание трансляций

15:00
Алена Косторная. Фото Global Look Press
Алена Косторная. Фото Global Look Press
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

Спортсмены будут выступать в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. В первый день, 11 сентября, фигуристы покажут короткие программы (ритм-танцы у танцоров), во второй день — произвольные (произвольный танец)

За выступлениями можно будет следить в прямом эфире на сайте Первого канала.

Расписание трансляций

11 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

12.00 (сайт)

Мужчины, короткая программа

13.25 (сайт)

Пары, короткая программа

14.45 (сайт)

Женщины, короткая программа

15.50 (В прямом эфире Первого канала с 17.35)

12 сентября

Танцы на льду, произвольный танец

12.00 (сайт)

Мужчины, произвольная программа

13.30 (сайт)

Пары, произвольная программа

15.05 (Первый канал)

Женщины, произвольная программа

16.15 (сайт)

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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