Контрольные прокаты сборной России: расписание трансляций
15:00
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.
Спортсмены будут выступать в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. В первый день, 11 сентября, фигуристы покажут короткие программы (ритм-танцы у танцоров), во второй день — произвольные (произвольный танец)
За выступлениями можно будет следить в прямом эфире на сайте Первого канала.
Расписание трансляций
11 сентября
Танцы на льду, ритм-танец
12.00 (сайт)
Мужчины, короткая программа
13.25 (сайт)
Пары, короткая программа
14.45 (сайт)
Женщины, короткая программа
15.50 (В прямом эфире Первого канала с 17.35)
12 сентября
Танцы на льду, произвольный танец
12.00 (сайт)
Мужчины, произвольная программа
13.30 (сайт)
Пары, произвольная программа
15.05 (Первый канал)
Женщины, произвольная программа
16.15 (сайт)
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