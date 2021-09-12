Контрольные прокаты, женщины одиночное катание: кто выступит с произвольными программами
15:30
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.
Во второй день свои произвольные программы покажут женщины. Начало — 16:15 по московскому времени. Смотреть прямую трансляцию можно на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Усачева
2. Ксения Синицына
3. Елизавета Нугуманова
4. Софья Самодурова
5. Майя Хромых
Вторая разминка
6. Алена Косторная
7. Анна Щербакова
8. Елизавета Туктамышева
9. Камила Валиева
10. Александра Трусова
Читайте также
Украинцам пообещали 10 миллионов гривен за победу. И они устроили России сумасшедшую бойню в Гданьске
«Даже не представляю, какие запахи были со стороны «братьев», если бы проиграли». Болельщики радуются победе России над Украиной
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю