Контрольные прокаты, женщины одиночное катание: кто выступит с произвольными программами

11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

Во второй день свои произвольные программы покажут женщины. Начало — 16:15 по московскому времени. Смотреть прямую трансляцию можно на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Усачева

2. Ксения Синицына

3. Елизавета Нугуманова

4. Софья Самодурова

5. Майя Хромых

Вторая разминка

6. Алена Косторная

7. Анна Щербакова

8. Елизавета Туктамышева

9. Камила Валиева

10. Александра Трусова

Контрольные прокаты сборной России: расписание трансляций