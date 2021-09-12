Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Контрольные прокаты, женщины одиночное катание: кто выступит с произвольными программами

15:30
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

Во второй день свои произвольные программы покажут женщины. Начало — 16:15 по московскому времени. Смотреть прямую трансляцию можно на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Усачева

2. Ксения Синицына

3. Елизавета Нугуманова

4. Софья Самодурова

5. Майя Хромых

Вторая разминка

6. Алена Косторная

7. Анна Щербакова

8. Елизавета Туктамышева

9. Камила Валиева

10. Александра Трусова

Контрольные прокаты сборной России: расписание трансляций

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Рацкевич все материалы автора

Читайте также

Украинцам пообещали 10 миллионов гривен за победу. И они устроили России сумасшедшую бойню в Гданьске
Клуб НХЛ выставил молодого россиянина на безусловный драфт отказов. Что стало причиной?
«Как сборная может обойтись без такого Дзюбы?» Орлов — о победе «Зенита», матче с «Челси» и Карпине
«Даже не представляю, какие запахи были со стороны «братьев», если бы проиграли». Болельщики радуются победе России над Украиной
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд