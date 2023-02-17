Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:10

Медведева считает, что Валиева может успешно выступать еще не один сезон

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Максим Траньков, Камила Валиева и Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева способна на протяжении пары сезонов выступать на высоком уровне.

«Я не имею права судить о ее возможностях, потому что не знаю, в каких кондициях находится ее тело. И вообще, в принципе не очень корректно говорить, что она сможет или чего она не сможет. Сможет — отлично, не сможет — окей, переключится на что-то другое.

Главное, чтобы человек был счастлив. Я думаю, что, если она захочет и если ей позволит здоровье, пару чемпионатов России она сможет откататься на реально высоком уровне с тем, чтобы идти и выигрывать», — сказала Медведева ТАСС.

В декабре 2022 года Валиева заняла второе место на чемпионате России, который прошел в Красноярске.

Источник: https://tass.ru/sport/17073119
Евгения Медведева
Камила Валиева
1
0
Читайте также
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом — это предательство, мне просто смешно»

Медведева заявила, что ее пока не интересует тренерская карьера
Новости
RSS RSS
Все новости