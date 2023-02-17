Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?

Могучее заявление тренера сборной России.

Евгений Плющенко спас это юниорское первенство России. В информационном смысле — уж точно. Пустые трибуны на дневных соревнованиях сильно ударили по вере, что будущее нашего фигурного катания кому-нибудь нужно. А этот сезон — именно про веру. Перетерпеть, не разувериться. Спортсмены выходят на зубах, на недостатке мотивации. Кто-то ломается — и становится спортивным атеистом. Кто-то близок к этому.

Что сказал Плющенко?

Тем удивительнее события вокруг Плющенко, который как раз один из главных верующих в наше фигурное катание. Он и так по сути самый звездный человек на турнире в Перми — это звание могла перехватить разве что Этери Тутберидзе, но Этери Георгиевна осталась в Москве готовить своих учениц к финалу Гран-при. В конце концов, он вкладывает собственные деньги в свою школу, что отличает его от многих других участников процесса.

И именно он вышел вчера к журналистам с убийственным заявлением о том, что федерации его подопечные «не нужны» и что «будут переходы в другие страны». Стоит найти время и посмотреть этот монолог целиком — там много эмоций, но рационального не меньше. И про изменявшиеся по ходу игры правила на прыжковом чемпионате, и про оценки, и про судей. Насколько знаю, Евгений постоянно контактировал с арбитрами по ходу последних сезонов, но общего языка, видимо, так и не нашел.

Про смену гражданства своими учениками двукратный олимпийский чемпион заявил после женской произвольной программы на первенстве России. Его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова заняли два самых неприятных места — второе и четвертое.

«Ангелов Плющенко» засудили?

Всегда, когда разрыв в субъективном виде спорта минимален, будут споры, их отсутствие напоминало бы тоталитарную секту. И к выигравшей чемпионат Алине Горбачевой ноль претензий — она откатала обе программы на максимуме, суперчисто. Наконец, она просто взрослая, в июле ей будет 16 лет, что позволяет качественно показывать образы.

И все же прав ли Плющенко, негодуя по результатам первенства? Скажем так — основания у него есть, хоть Горбачева и сделала все для победы. Не умаляя ее достоинств и бронзовой призерки Марии Гордеевой, изучение судейских протоколов и видео позволяет включить режим альтернативной истории.

Что говорит не в пользу Плющенко? Провал Жилиной и Титовой в короткой программе. Попадание в более слабые разминки в произвольной невольно заставляет судей сдерживаться при выставлении оценок — ведь впереди лидеры. Правда, об этом ничего не написано в правилах, а отрыв Горбачевой от шедшей девятой Жилиной был всего 7,5 балла — не так и много.

Что говорит в пользу Плющенко? Как минимум, цифры по сезону и некоторые детали выступлений. Начиная с самой первой строчки в протоколе произвольной программы — четверной сальхов. Как ни силился я рассмотреть разные повторы — разницы в качестве между ними у Горбачевой и Жилиной не заметил. У Алины даже заход был поочевиднее. Высота по картинке почти одинаковая, выезд, опять же, у Вероники будто чуть поувереннее. Но допустим, сальховы даже одинаковы — Алина получила +3,6, Жилина — +2,9. Семь десятых, которые на таких отрывах решают многое.

Интересно и то, что в целом у Жилиной жестко порезали оценку после пересмотра элементов. Это произошло из-за заслуженного недокрута, но не только — некоторые судьи снизили свои надбавки к прыжкам. Итого у Жилиной на табло сначала горело 92,10, в итоге получилось 87,21 (потеря пять баллов), у Горбачевой 84,26 и 83,32 соответственно (забрали один балл).

Ну и последнее, компоненты. Это отдельная материя, погружаться в которую — только плодить ненужные сущности. Бритву Оккама мы уважаем, поэтому кратко — не отрицая, что Горбачева может быть лучше в этой части, Плющенко может быть недоволен тем, что его ученице поставили 64,64. На двух этапах Гран-при, где Жилина падала (в Перми не упала), было 66,61 и 64,47. У Горбачевой, в свою очередь, таких компонентов, как на первенстве, не было на больших турнирах никогда. 65,14 и 63,28 на Гран-при и 64,00 на чемпионате России. В этот раз — 66,58. В общем, Плющенко может сказать, что балла два — три здесь судьи утащили.

Да и в принципе выглядит необычно, что Жилина в Сочи набрала с падением с четверного тулупа и минусовым тройным акселем без бонусов 152,5, а сейчас — 151,85 без падений и со всеми докрученными ультра-си.

Софья Титова про свои оценки все сказала сама в трансляции, правда, видео Первого канала обрывается ровно на эмоциях Сони. А она сказала: «Я 146 набирала с одним тройным акселем. Ну куда?» Теперь сделала их два плюс четверной сальхов во второй половине, пусть с другого и упала. Итог — 140,72.

Вы скажете, что Плющенко надо научить своих не только прыгать, но и кататься? Но понятно, почему «ангелы» идут на такое обилие многооборотных прыжков. Наученный горьким опытом Трусовой, «начинающий тренер» стремится как можно больше набрать техникой, которую сложнее порезать. Хотя и с хореографией Плющенко поработал, и во многом Трусова стала сильнее и разнообразнее после вояжа в два конца в эту академию.

Алина Горбачева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Реальна ли угроза исхода?

Теперь про переходы вовне. Могут ли взять наших? Плющенко утверждает, что желающие принять его учениц федерации есть. Конечно, это некий акт сожжения мостов — если юниорские надежды начнут массово уходить из сборной, то других учеников Плющенко в России вообще перестанут судить. Терять талантливых фигуристок в ФФККР тоже вряд ли захотят. И мне пока это кажется слишком радикальным сценарием, особенно в свете возможного возвращения россиян на международную арену. Скорее речь может идти о попытке привлечь внимание к проблеме и торге.

Плющенко пообещал говорить о проблеме с Минспорта. То, что он обладает авторитетом в высших эшелонах власти, ни для кого не секрет. Насколько высшим эшелонам сейчас до фигурного катания, вопрос открытый, но его позицию могут услышать. В любом случае прецедент для российского фигурного катания будет репутационно крайне неприятен. Дальше начнутся пересуды с карантином, транспортировка сора из избы на улицу, ненужная возня... Лучше погасить страсти.

Тем более что варианты у плющенковских действительно есть. Да, политическая позиция тренера и отношение к россиянам за рубежом вряд ли делают возможным переход в большинство европейских стран. Но мир не ограничивается Европой. И российские фигуристы — бренд, который будет востребован во многих странах. В ISU немало наших сторонников — в Венгрии, пожалуй, уже перегруз россиян, а вот условная Сербия, Армения, Казахстан вполне себе наши союзники. Тренироваться можно так же в московском регионе — переезжать из России не потребуется.

Будет ли такая смена флага патриотична? А что, если патриотизм — это не только и не столько любовь к флагу, сколько желание продолжать карьеру ради болельщиков, работать, зарабатывать деньги и мотыжить свой участок? А не требовать правильной длины мотыги у других.