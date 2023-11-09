Авербух выбирает исполнителя главной роли в шоу «Корова на льду» из Ягудина и нескольких звезд шоу-бизнеса

Зимой состоится новое шоу Ильи Авербуха — комедийный мюзикл «Корова на льду», в котором примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и другие звезды фигурного катания.

На данный момент Авербух выбирает, кто исполнит роль «Коровы на льду» — пока это остается в секрете. В кастинге приняли участие Марат Башаров, Алексей Ягудин, Алла Михеева и другие участники «Ледникового периода».

— Этот спектакль — это определенный вызов для меня. Уже давно я не делал произведения на сценарии современных авторов, а «Корова на льду» — это замечательная книга, написанная талантливым детским автором из Санкт-Петербурга Антоном Соя. Наверное, пришло время именно такой истории и для меня. В этом году мы идем на определенный риск и впервые берем произведение, не являющееся столь известным и настолько популярным, — сказал Авербух.

Кроме того, организаторы обещают на шоу в фойе МСА «Лужники» «мини-ферму с настоящим сеном, свежими продуктами и ярмаркой здорового питания».