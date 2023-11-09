Валиева выложила видео в день начала слушаний по ее делу о допинге в CAS
Российская фигуристка Камила Валиева в соцсетях выложила видео с тренировки перед началом повторных слушаний по ее делу в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В видео с тренировки 17-летней спортсменки звучит песня Левана Горозии «В самом начале», в тексте которой говорится:
«Обида на каждого, даже на самого близкого.
Остались только развалины Олимпийского.
С пеной у рта доказывать правду неистово:
Смотрите-смотрите-смотрите, вот она, истина.
Небо озлобится, но в этом нет смысла».
С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.
7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.