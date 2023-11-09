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Допинг

Сегодня, 11:43

CAS возобновит слушания по делу о допинге Валиевой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) 9 ноября планирует возобновить слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.

Ожидается, что слушания будут продолжаться до 10 ноября. На них должно быть принято решение, сохранит ли Валиева золотую медаль Олимпийских игр.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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