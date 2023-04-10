Вместо России и Грузии — сборная Кореи. Есть ли смысл в командном чемпионате мира без наших фигуристов?

Главные фавориты соревнований в Токио теперь японцы.

В Японии 13 апреля стартует последний крупный международный турнир сезона — неофициальный командный кубок мира. В России его принято называть чемпионатом мира, хотя ISU такой статус коммерческому старту World Team Trophy не дает. Хотя бы из-за специфического формата, который во многом обнуляет перевесы в парном катании и танцах и делает фокус на одиночном катании. Тем не менее турнир был популярным и во многом благодаря противостоянию российской сборной с командами США, Канады и с хозяевами японцами. Теперь же России нет, а на текущие составы сборной Канады больно смотреть. Ради кого проводят этот турнир сейчас и есть ли соперники у Каори Сакамото с Шомой Уно?

Сборную Грузии подвели проблемы с парным катанием

World Team Trophy в фигурном катании по статусу похож на хоккейный Кубок мира от НХЛ. Престижный и статусный турнир, место которого в негласном табеле о рангах все же неочевидно. Тем не менее для спортсменов, как и для зрителей, он всегда был отличной возможностью ярко закрыть сезон. Позитивная атмосфера и чувство командного духа — редкое для фигурного катания, спорта для единоличников. И все же без России, одной из самых сильных сборных, турнир выглядит явно неполноценным. НХЛ, к примеру, проводить Кубок мира без хоккейной сборной России не решается — есть сомнения, что турнир окупится и будет иметь должный интерес у аудитории. Рассматривают даже варианты собрать свою собственную российскую сборную. Организаторы же фигурного WTT рискнули провести свой турнир несмотря ни на что и заменили российскую команду сборной Южной Кореи.

Вообще по рейтингу первыми запасными была сборная Грузии. Она отлично выступила, к примеру, на Олимпиаде в Пекине, едва не попав в произвольную программу, то есть в пятерку сильнейших — помешал фактор хозяев Игр. В этом сезоне не все так здорово у грузин, и даже Анастасия Губанова после триумфа на чемпионате Европы далее уже не блистала. Тем не менее шансы попасть на турнир у наших соседей оставались. Ровно до того момента, как страна осталась вообще без пар — распался второй дуэт Карина Сафина/Лука Берулава следом за Анастасией Метелкиной с Даниилом Паркманом. В этом случае организаторам уже ничего не оставалось, кроме как обращаться к сборной Южной Кореи. Корейцы впечатлили на недавнем ЧМ в Сайтаме многих — как в мужском одиночном Чжун Хван Ча, так и прелестные кореянки у женщин.

Чжун Хван Ча. Фото Global Look Press

Интриги на турнире практически не будет — все понятно заранее

И все же парное катание с танцами в Корее не просто на низком уровне. Там оно едва ли не на любительском. И все же не стоит раньше времени сразу хоронить эту азиатскую сборную. Формат World Team Trophy устроен так, что в целом не так и важно, как выступают парники и танцоры — ключевой фактор за одиночниками. Во-первых, потому что их по двое, а пары с танцами по одному участнику. Во-вторых, даже при худших раскладах последний дуэт получает неплохие баллы, так как семь — это минимальный балл в этих видах. Максимум — 12 с учетом шести сборных и по два участника на страну в одиночных дисциплинах. Помимо Южной Кореи, в турнире традиционно примут участие хозяева и организаторы японцы, Канада, США, а также Италия и Франция. Последние команды периодически из числа участников выпадали, когда в странах был кризис в тех или иных видах.

Японские фигуристы. Фото Global Look Press

Сейчас ни Италию, ни Францию, вероятно, претендентами на медали также не назвать. С другой стороны, у возможного бронзового медалиста — Канады — также большие проблемы с формированием сборной. Кризис, который начался в канадском фигурном катании еще с Олимпиады 2018 года, пока так и не разрешился и конца-краю всему этому не видно. И борьба за третье место на пьедестале — главная и чуть не единственная интрига всего турнира. Потому что золото на 99% за Японией. А как иначе, если на недавнем ЧМ японцы взяли три вида из четырех? Пусть даже в последний момент снялся капитан сборной Шома Уно вряд ли этот нюанс кардинально изменит расклад сил, ведь даже в проседающих танцах за счет опыта и статуса великому Дайсуке Такашахи дома совсем уж низкие баллы не поставят и как минимум корейцев с французами его дуэт с Каной Мурамото может обойти вполне.

Вот и получается, что номинально интересный и статусный турнир, который собрал всех сильнейших (заметных снятий не было), превращается в номинальные показательные соревнования, где все заранее знают свои места. Так что если его и смотреть, то только разве чтобы восхититься программами отдельных спортсменов. И поболеть, например, за Илью Малинина. Судейство на World Team Trophy принято считать лояльным, так что у американца с российско-узбекистанскими корнями есть все шансы при удачном прокате на мировой рекорд. Может, хотя бы в этом случае он не оставит попытки тренировать пятерные?

Командный чемпионат мира (World Team Trophy). Токио, Япония

13 апреля

Танцы на льду, ритм-танец 09:50

Женщины, короткая программа 11:15

Мужчины, короткая программа 13:25

14 апреля

Пары, короткая программа 10:00

Танцы на льду, произвольный танец 11:25

Женщины, произвольная программа 13:00

15 апреля

Пары, произвольная программа 09:15

Мужчины, произвольная программа 10:50

16 апреля

Показательные выступления 08:00

Составы команд:

Япония: Шун Сато, Казуки Томоно, Каори Сакамото (капитан), Маи Михара, Рику Миура — Рюичи Кихара, Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси.

США: Илья Малинин, Джейсон Браун (капитан), Изабо Левито, Эмбер Гленн, Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер, Мэдисон Чок — Эван Бейтс.

Канада: Киган Мессинг, Стивен Гоголев, Маделин Скизас, Сара-Мод Дюпюи, Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам, Пайпер Гиллес (капитан) — Поль Пуарье.

Южная Корея: Чха Чжун Хван (капитан), Ли Си Хен, Хэ Ин Ли, Ким Йе Лим, Чо Хе Чжин — Стивен Эдкок, Ханна Лим — Е Куан.

Италия: Маттео Риццо, Даниэль Грассль, Лара Наки Гутманн, Анна Пеццетта, Сара Конти — Никколо Мачии, Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (капитан).

Франция: Кевин Аймо (капитан), Адам Сяо Хим Фа, Лорин Шильд, Леа Серна, Камилла Ковалев — Павел Ковалев, Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо.